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05.07.18 / 09:20 Новости / Петербург и Ленобласть

С 7 июля ограничат движение транспорта в Петербурге

До 13 августа

Фото АБН

С 7 июля вступают в силу новые ограничения по движению транспорта в Петербурге. Об этом в среду сообщили в административно-технической инспекции.

С 7 по 15 июля ограничат движение на перекрестке улиц Крупской и Бабушкина. До 13 августа – на Бухарестской улице от Дунайского пр. до ул. Ярослава Гашека. И до 15 июля частично закроют перекресток Новочеркасского пр. и Гранитной ул. Также до 31 июля продолжит действовать ограничение по ул. Декабристов.

Напомним, 30 июня также ввели ограничения движения транспорта в нескольких участках города. Так, в частности, частично перекрыли движение на Шуваловском проспекте и на Парашютной улице. Ограничения продлятся до 19 июля.

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