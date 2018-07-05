С 7 июля ограничат движение транспорта в Петербурге До 13 августа

С 7 июля вступают в силу новые ограничения по движению транспорта в Петербурге. Об этом в среду сообщили в административно-технической инспекции.

С 7 по 15 июля ограничат движение на перекрестке улиц Крупской и Бабушкина. До 13 августа – на Бухарестской улице от Дунайского пр. до ул. Ярослава Гашека. И до 15 июля частично закроют перекресток Новочеркасского пр. и Гранитной ул. Также до 31 июля продолжит действовать ограничение по ул. Декабристов.

Напомним, 30 июня также ввели ограничения движения транспорта в нескольких участках города. Так, в частности, частично перекрыли движение на Шуваловском проспекте и на Парашютной улице. Ограничения продлятся до 19 июля.