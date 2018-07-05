В Ленобласти появится «Зеленый маршрут» для туристов В трассу включат Черную Лахту, форты «Красной горки», «Серую лошадь»

На карте Ленобласти в Ломоносовском районе появится экологический маршрут «Война и мир Красной горки». Об этом в четверг сообщили в местном правительстве.

В трассу включат Черную Лахту, форты «Красной горки», «Серую лошадь». Победители областного этапа конкурса «Зеленый маршрут» 14-18 июля пройдут по предложенной трассе, проведут съемку и составят предложения по навигации для туристов. Туристы, согласно плану маршрута, смогут участвовать в субботниках, посещать заказники, парки, военные форты.

Добавим, «Зеленый маршрут» — всероссийский экологический конкурс. Его организует министерство кульуры и ВОД «Волонтеры победы». После победы в областном этапе маршрут «Война и мир Красной горки» направят для участия во всероссийском финальном этапе.