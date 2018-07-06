У центра обработки вызовов 004 появился дополнительный номер для звонков 576-4-004

У центра обработки вызовов 004 появился дополнительный номер телефона. Об этом в пятницу сообщили в городском мониторинговом центре.

Новый номер – 576-4-004. Обращения по вопросам в сфере ЖКХ и городского благоустройства будут принимать оба телефонных номера.

Отметим, центр обработки вызовов 004 работает с 2005 года в круглосуточном режиме. Ежегодно в центр обращаются несколько сотен тысяч граждан. В 2017 году же поступило около 1 млн звонков. За первые пять месяцев текущего года – почти 500 тыс. звонков.