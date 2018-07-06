Все новости

06.07.18 / 15:21 Новости / Петербург и Ленобласть

У центра обработки вызовов 004 появился дополнительный номер для звонков

576-4-004

Фото АБН

У центра обработки вызовов 004 появился дополнительный номер телефона. Об этом в пятницу сообщили в городском мониторинговом центре.

Новый номер – 576-4-004. Обращения по вопросам в сфере ЖКХ и городского благоустройства будут принимать оба телефонных номера.

Отметим, центр обработки вызовов 004 работает с 2005 года в круглосуточном режиме. Ежегодно в центр обращаются несколько сотен тысяч граждан. В 2017 году же поступило около 1  млн звонков. За первые пять месяцев текущего года – почти 500 тыс. звонков.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

113 SQL queries done. Page generation took 0,138 seconds.