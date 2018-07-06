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06.07.18 / 21:14 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Петербургский туроператор «Аврора БГ» приостанавливает деятельность

Но продолжит обслуживать туристов, которые находятся на отдыхе

Петербургская туристическая компания «Аврора БГ» объявила о приостановке деятельности с 6 июля. Сообщение компании было опубликовано в пятницу.

При этом компания продолжить обслуживать клиентов, которые находятся на отдыхе в настоящий момент. «Аврора БГ» выполнит обязательства по обеспечению проживания туристов, авиаперевозкам, трансферу и медицинским страховкам туристов, которые находятся в Болгарии и Черногории.

Ранее «Аврора БГ» сообщила о приостановке летних чартерных программ в Болгарию и Черногорию. Тогда от этого пострадали порядка 400 туристов. «Аврора БГ» обещала компенсировать им стоимость перелетов.

На этой неделе о приостановке деятельности также объявила туристическая компания «Натали Турс» и компания DSBW-Tours. Причиной стала невозможность туркомпаний исполнять обязательства перед клиентами и банками.

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