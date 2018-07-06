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06.07.18 / 10:04 Новости / Россия и мир / Экономика

Московская биржа открылась на понижении

Индекс Мосбиржи - 2338,48; РТС - 1167,14

Фото АБН

Московская биржа в пятницу открылась на понижении основных индексов. Индекс Мосбиржи опустился на 0,36% до 2338,48 пунктов. Индекс РТС понизился на 0,38% и составил 1167,14 пунктов.

Ведущий аналитик «Олма» Антон Старцев отметил, что в пятницу в течение дня не исключена возможность приостановки роста по индексу РТС из-за давления связанных с «торговыми войнами» опасений на активность инвесторов. США ввели повышенные ввозные пошлины на импорт из КНР на сумму $34 млрд, пошлины еще на $16 млрд будут объявлены через две недели, считает аналитик. Официальных ответных мер со стороны Китая пока не последовало, но их объявления является высоковероятным и неблагоприятным для рынка сценарием. Во второй половине дня (15:30 мск) в США ожидается выход данных по рынку труда. Они могут дать повод для повышения волатильности на фондовых рынках в целом, уточнил Старцев.

На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение консолидации немногим выше 63,0 по паре доллар-рубль. По мнению аналитика, в течение дня не исключено повышение волатильности с случае объявления Китаем ответных мер в «торговой войне» и в рамках реакции на данные по рынку труда США (15:30 мск).

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