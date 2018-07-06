Московская биржа в пятницу закрылась разнонаправленно Индекс Мосбиржи 2345,38; индекс РТС 1173,47

Торги пятницы на Московской бирже закрылись разнонаправленно. Индекс Мосбиржи ушел в красную зону на 0,06% к 2345,38 пункта, индекс РТС восстановился на 0,16% до 1173,47 пункта.

Как отмечает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова, покупательский импульс на российском рынке временно угас. Однако, по прогнозам, на следующей неделе покупатели попробуют вернуться на рубеж 2350 пунктов. Индекс РТС, когда появится коррекционный фактор, придет к рубежу 1150 пунктов. Российский рубль в биржевую неделю по факту ничего не поменял в краткосрочной картине. Доллар балансирует около 63 рублей, евро – около 74 рублей.