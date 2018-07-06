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06.07.18 / 15:37 Новости / Россия и мир

Центробанк открыл группу «ВКонтакте»

Для обратной связи

Фото: АБН

Центральный Банк России открыл группу в социальной сети «ВКонтакте». Об этом регулятор сообщил в пятницу.

ЦБ заявил, что в группе будет публиковать наиболее важные новости финансовой сферы, исторические факты и полезную информацию о финансовых услугах. Директор департамента по связям с общественностью Центробанка Марина Рыклина отметила, что регулятору важно получить обратную связь. По словам Рыклиной, ЦБ надеется стать полезным и интересным ресурсом для пользователей «ВКонтакте».

Отметим, у регулятора уже есть станицы в других социальных сетях. В частности, в Facebook, Twitter и YouTube. Добавим, в декабре регулятор опубликовал клип о новых купюрах номиналом 200 и 2000 рублей на своем YouTube-канале. Банкноты ввели в обращение в октябре.

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