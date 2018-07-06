Благотворительный фонд доктора Лизы сменит руководство Попечительский совет поблагодарил за помощь Ксению Соколову и Андрея Макеева, выступивших в качестве кризисных менеджеров

Благотворительная организация «Справедливая помощь Доктора Лизы» сменит руководство. Об этом в пятницу заявил глава Союза по правам человека Михаил Федотов.

Как сообщил Федотов, попечительский совет организации учел протокол общего собрания фонда и рекомендовал организовать передачу дел новому менеджменту. Также фонд благодарит Ксению Соколову и Андрея Макеева за большую работу, которую те провели в качестве кризисных менеджеров организации.

Напомним, фонд «Справедливая помощь» существует с 2007 года. Его основательница Елизавета Глинка, также известная как Доктор Лиза, погибла при крушении самолета Ту-154 над Черным морем в декабре 2016 года. В январе 2017 года управление фондом было передано соратнице доктора Лизы, журналистке Ксении Соколовой. Тогда же организация была переименована в фонд «Справедливая помощь Доктора Лизы». Фонд занимается помощью бездомным, паллиативным больным, пострадавшим от военных действий на юго-востоке Украины и детям Сирии.