«Грузовичкоф» планирует приобрести к октябрю 251 автомобиль в лизинг Компания уже купила 168 грузовиклв

Компания «Грузовичкоф» планирует приобрести в лизинг 251 новых авто к началу октября. Об этом в компании сообщили в пятницу.

Компания наращивает автомобильный парк в рамках инвестиционной стратегии. При этом частота поставок грузовых авто зависит и от возможностей их производителя – например, в настоящий момент завод ГАЗ не обладает необходимым количеством единиц нужной модели, и их производство будет осуществляться под заказ, отмечают в компании. Покупка авто в лизинг идет за счет привлеченных с помощью облигаций средств. Компания уже получила одобрение по лизингу на покупку 168 автомобилей

Напомним, три месяца назад компания «Грузовичкоф» разместила на Московской бирже облигации на сумму 50 млн рублей со сроком обращения в два года. Доходность ценных бумаг составила 17% годовых. За три месяца объем торгов был равен 58,4 млн рублей. Организатором долговой программы выступила новосибирская компания «Юнисервис Капитал».

«Грузовичкоф» оказывает транспортно-логистические услуги с 2006 года. Компания была основана в Петербурге, в настоящий момент предоставляет услуги частным лицам и предприятиям более чем в 20 городах России. В автопарке компании 13 видов автомобилей.