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06.07.18 / 20:58 Новости / Россия и мир

США, нацпроекты, ипотеки. Итоги пятницы

Россия увеличила пошлины на некоторые товары из США. Правительство намерено направить на нацпроекты более 5 трлн рублей. Кроме того, правительство внесло в Госдуму законопроект по снижению ипотечной ставки.

Коллаж АБН

Россия увеличила пошлины на некоторые товары из США. Пошлины составят 25-40% от стоимости товара, который ввозят в Россию.

Правительство намерено направить на нацпроекты более 5 трлн рублей. В частности, на здравоохранение планируют направить около 1,5 трлн рублей.

Также правительство внесло в Госдуму законопроект по снижению ипотечной ставки. Он предполагает включение обеспеченных залогом при долевом строительстве прав требования в ипотечное покрытие облигаций.

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что мировые потери от кибератак растут. По его словам, в 2017 году их стало больше в два раза.

Задолженность «Натали Турс» перед туристами составила $15 млн. В Российском союзе туриндустрии сообщили, что финансовых гарантий не хватит для выплаты всего долга.

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