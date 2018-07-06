Оперный певец Пласидо Доминго дважды выступит в Мариинском театре в Петербурге 6 и 7 июля

Оперный певец Пласидо Доминго дважды выступит на XXVI музыкальном фестивале «Звезды белых ночей» в Мариинском театре в Петербурге. Выступление запланировано на 6 и 7 июля.

Так, в пятницу будет представлена опера «Травиате» Джузеппе Верди в постановке Клаудии Шолти, в которой Пласидо Доминго исполнит партию Жоржа Жермона. В субботу под управлением Доминго в Концертном зале театра прозвучит опера «Валькирия» Рихарда Вагнера.

Возрастное ограничение на мероприятие 18+. Добавим, Пласидо Доминго – певец, дирижер и главный художественный руководитель Оперы Лос-Анджелеса. В его репертуаре более 140 оперных ролей. Среди наград Доминго — 12 премий «Грэмми», три «Латинских Грэмми» и другие.