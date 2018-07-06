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06.07.18 / 14:39 Новости / Петербург и Ленобласть

Полиция нашла на фармацевтической базе Петербурга просроченные онкопрепараты на 120 млн рублей

Они якобы предназначались для льготников

Коллаж АБН

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области обнаружили на складе ОАО «Центральная фармацевтическая база Санкт-Петербурга» просроченные онкологические препараты. Об этом в пятницу пишет «Фонтанка».

По информации издания, полиция нашла около 2 тыс. упаковок лекарств, которые ранее были закуплены на бюджетные средства и предназначались для льготников. Стоимость обнаруженных препаратов оценивается в 120 млн рублей.

Добавим, проверку на фармацевтической базе провели после возбуждения ряда уголовных дел в ГСУ ГУ МВД, пишет «Фонтанка». В частности, издание указывает дело о мошенничестве на 54 млн рублей при незаконном распространении препаратов, а также дело о хищении таких же препаратов из Городской больницы №15 на 3 млн рублей. Первое дело расследуется с лета прошлого года, второе было возбуждено в январе 2018 года.

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