Полиция нашла на фармацевтической базе Петербурга просроченные онкопрепараты на 120 млн рублей Они якобы предназначались для льготников

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области обнаружили на складе ОАО «Центральная фармацевтическая база Санкт-Петербурга» просроченные онкологические препараты. Об этом в пятницу пишет «Фонтанка».

По информации издания, полиция нашла около 2 тыс. упаковок лекарств, которые ранее были закуплены на бюджетные средства и предназначались для льготников. Стоимость обнаруженных препаратов оценивается в 120 млн рублей.

Добавим, проверку на фармацевтической базе провели после возбуждения ряда уголовных дел в ГСУ ГУ МВД, пишет «Фонтанка». В частности, издание указывает дело о мошенничестве на 54 млн рублей при незаконном распространении препаратов, а также дело о хищении таких же препаратов из Городской больницы №15 на 3 млн рублей. Первое дело расследуется с лета прошлого года, второе было возбуждено в январе 2018 года.