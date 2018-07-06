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06.07.18 / 09:50 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Самолеты Тихоокеанского флота примут участие в параде в День ВМФ в Петербурге

Тренировочные полеты начнутся с 9 июля

Самолеты Тихоокеанского флота примут участие в параде в День Военно-морского флота в Петербурге и Кронштадте. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту.

Речь идет о двух дальних противолодочных самолетах морской авиации Ту-142 и противолодочном самолете Ил-38Н, передает РИА Новости. В настоящий момент самолеты уже прибыли из Приморья в Вологодскую область, где их подготовят к параду. Ожидается, что тренировки начнутся с 9 июля.

Добавим, в этом году День ВМФ выпадает на 29 июля, воскресенье. Праздничные мероприятия пройдут в Петербурге и Кронштадте. Ранее сообщалось, что для участия в морском параде в Кронштадт прибыли корабли — тральщик «Александр Обухов», корабль «Серпухов» и три ракетных катера.

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