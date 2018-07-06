Суд отправил под домашний арест фигурантку дела о выводе активов «Балтийского банка» Следователь ходатайствовал о заключении под стражу

Октябрьский районный суд Петербурга отправил под домашний арест бывшего гендиректора управляющей компании «ПАН-Траст» Елену Меньшикову по делу о выводе активов «Балтийского банка». Об этом в пятницу сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Следователь ГСУ СК России ходатайствовал об аресте Меньшиковой, ссылаясь на наличие у нее загранпаспорта и намерение скрыться во Францию. Однако обвиняемая предоставила документы, которые подтверждали, что она собиралась выехать на отдых.

Как сообщил АБН председатель правления «Балтийского Банка» Дмитрий Алексеев, в настоящий момент в банке не могут назвать точную сумму ущерба. «Мы можем только сказать, что по итогам апреля 2018 года стоимость чистых активов уменьшилась на 2 825 730,32 рубля и составила 2 816 402 885,24 рубля, хотя в конце 2016 года стоимость чистых активов фонда (инвестиционного паевого фонда «Северная столица» — АБН) составляла около 15 млрд рублей», — сказал Алексеев.

По словам председателя правления банка, фондом продолжает управлять УК «ПАН-Траст». «Еще в октябре 2017 года пайщики Фонда приняли решение о смене управляющей компании, но до настоящего времени это решение так и не выполнено, поскольку УК «ПАН-Траст» под разными предлогами затягивает передачу УК «Альфа-Капитал» управленческих функций. Мы надеемся, что после того, как Елене Меньшиковой было предъявлено обвинение и она была помещена под домашний арест, Банк России наконец обратит внимание на создавшуюся ситуацию, вмешается и защитит права пайщиков фонда», — прокомментировал ситуацию Алексеев.

Добавим, Елену Меньшикову обвиняют в злоупотреблении полномочиями (ч.2 ст.201 УК РФ). По версии следствия, в 2014 году она передала по договору уступки 102 инвестиционных пая фонда «Северная столица» компании ООО «Фортис». Их стоимость оценивается в 8,5 млрд рублей. В счет оплаты этих паев «ПАН-Траст» получила доли в уставном капитале трех компаний на общую сумму порядка 360 млн рублей. Следствие полагает, что сделка нанесла ущерб пайщикам фонда ОАО «Балтийский банк» и ООО «Балтфинанс».