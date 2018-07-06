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06.07.18 / 09:48 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

Хакеры совершили первую с начала года атаку на банк

Они похитили у «ПИР банка» 58 млн рублей

Фото: vistanews.ru

Хакеры совершили первую с начала года атаку на банк. Об этом стало известно в пятницу от представителей нескольких кредитных организаций.

По информации «Коммерсанта», хакерская атака совершена на московский «ПИР банк». Хакеры похитили с корсчетов кредитной организации в Центробанке более 58 млн рублей, заявил один из источников.

Атака произошла в ночь на 4 июля, сообщил один из собеседников издания. Центробанк подтвердил информацию о произошедшей атаке. Регулятор отметил, что в настоящий момент ФинЦЕРТ анализирует ситуацию.

Председатель правления «ПИР банка» Ольга Колосова также заявила, что атака произошла. При этом она уточнила, что оценить размер ущерба пока невозможно. По словам Колосовой, ясно только то, что большая часть денег потеряна безвозвратно. Она сообщила, что хакеры вывели деньги на счета физических лиц в 22 банках из топ-50. Затем злоумышленники обналичили большую часть суммы в различных российских регионах в ту же ночь.

Колосова отметила, что, скорее всего, вирус попал в банк через фишинговое письмо. Этот вирус не подлежит имеющимися на данный момент средствами идентификации, уточнила председатель правления «ПИР банка». Организация прекратила работу 4 и 5 июля, так как хакеры получили доступ к автоматизированному рабочему месту клиента Центробанка.

Напомним, ранее Центробанк создал центр мониторинга компьютерных атак в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ). Регулятор обязал банки информировать центр о хакерских атаках. Добавим, аналогичные атаки на корсчета банков произошло в 2016 году. Тогда хакеры похитили 1,5 млрд рублей. Центробанк заявил, что это больше не повторится.

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