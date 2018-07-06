Задолженность «Натали Турс» перед туристами составила $15 млн Гарантии не хватит на покрытие долга

Задолженность «Натали Турс» перед туристами составила $15 млн. Об этом в пятницу сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

«Натали Турс» продала около 10 тыс. туров с вылетом до 1 октября текущего года, передает «Интерфакс-Туризм». По словам Тюриной, финансовых гарантий не хватит для выплаты всего долга. Размер гарантии составляет 150,5 млн рублей, а фонд персональной ответственности – 6 млн рублей.

Представитель РСТ уточнила, что туроператор должен заявить о прекращении своей деятельности. Тогда клиенты компании смогут получить компенсации из финансовой гарантии. При этом, президент «Натали Турс» Владимир Воробьев заявил, что компания продолжит работу и попытается возместить туристам все затраты в виде гарантийных обязательств. По этим обязательствам клиенты смогут отдохнуть в 2019 году.

По словам Тюриной, согласие на гарантийные обязательства – сомнительная перспектива. При этом, отказавшись от них, клиент туроператора получит меньшую сумму, чем заплатил. Выполнение гарантийных обязательств ничем не подкреплено, считают в РСТ. Юристы союза считают, что лучше требовать возврат.

Напомним, в среду «Натали Турс» сообщила, что аннулировала все туры. Компания заявила, что обсудит схему возврата денег в ближайшие дни. Накануне Воробьев отметил, что туроператор уже вернул клиентам 800 тыс. рублей. Также он сообщил о других механизмах компенсации.