Правительство России внесло в Госдуму законопроект по снижению ипотечной ставки Это изменения в Федеральный закон №152-ФЗ

Правительство России внесло в Госдуму законопроект по снижению ипотечной ставки. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на сайте правительства.

Законопроект предполагает включение прав требования в ипотечное покрытие облигаций. Речь идет о правах требования, которые обеспечены залогом при участии в долевом строительстве. Законопроект вносит изменение в федеральный закон «Об ипотечных ценных бумагах».

В правительстве отметили, что изменения дадут банкам доступ к оперативному рефинансированию кредитов. В свою очередь, это позволят кредитным организациям увеличить объемы и снизить ставки по ипотеке.

Добавим, ранее Дом.рф сообщил, что более 20 тыс. российских семей получили господдержку по программе помощи ипотечным заемщикам. Из них около 19,2 тыс. получили кредиты в рублях, а 1,4 тыс. – в валюте. Государство с августа 2017 года выделило заемщикам 1,689 млрд рублей. Средняя сумма на одну семью – 964 тыс. рублей.