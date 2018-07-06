Все новости

06.07.18 / 09:13 Новости / Россия и мир / Экономика

Правительство России внесло в Госдуму законопроект по снижению ипотечной ставки

Это изменения в Федеральный закон №152-ФЗ

Фото АБН

Правительство России внесло в Госдуму законопроект по снижению ипотечной ставки. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на сайте правительства.

Законопроект предполагает включение прав требования в ипотечное покрытие облигаций. Речь идет о правах требования, которые обеспечены залогом при участии в долевом строительстве. Законопроект вносит изменение в федеральный закон «Об ипотечных ценных бумагах».

В правительстве отметили, что изменения дадут банкам доступ к оперативному рефинансированию кредитов. В свою очередь, это позволят кредитным организациям увеличить объемы и снизить ставки по ипотеке.

Добавим, ранее Дом.рф сообщил, что более 20 тыс. российских семей получили господдержку по программе помощи ипотечным заемщикам. Из них около 19,2 тыс. получили кредиты в рублях, а 1,4 тыс. – в валюте. Государство с августа 2017 года выделило заемщикам 1,689 млрд рублей. Средняя сумма на одну семью – 964 тыс. рублей.

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,160 seconds.