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06.07.18 / 21:30 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Из-за трещин в доме на Зверинской улице во временные квартиры поехали 12 петербуржцев

Утром в пятницу по стенам и потолку дома пошли трещины

Фото citywalls.ru

Из-за трещин в стенах в доме 20 по Зверинской улице в Петербурге во временные квартиры пришлось переехать 12 жителям дома. Об этом в пятницу сообщили в администрации Петроградского района.

Как пишет «Фонтанка», жителей эвакуированного дома отправили в маневренный фонд. Всего в доме прописано 137 человек, а эвакуировано было 25. Отметим, 78.ru пишет о 10 отправившихся во временные квартиры.

Напомним, утром в пятницу спасатели МЧС эвакуировали жителей дома по адресу Зверинская, 20. В МЧС говорили, что трещины в доме образовались в несущих стенах второго и третьего этажа из-за проведения ремонтных работ. Дом построен в 1910 году. По официальным данным, капремонт в нем не проводился, однако жители говорят, что он был в 1966-1967 годах. В последние несколько лет об аварийном состоянии дома жители регулярно писали в администрацию района и Жилищный комитет.

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