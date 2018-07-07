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07.07.18 / 12:02 Новости / Россия и мир / Экономика

Власти США предоставили компаниям 90 дней на подачу прошения о выводе из-под пошлин

Власти США предоставили компаниям 90 дней на подачу прошения о выводе из-под пошлин. Об этом стало известно в субботу.

Речь идет о пошлинах на ввоз продукции из Катая, передает ТАСС. Компании могут подать прошения, если используют китайские товары в своей деятельности. Прошения принимают до 9 октября. Утвержденные исключения будут действительны в течение года.

Напомним, США увеличил пошлины на ввоз китайских товаров 6 июля. Пошлины увеличены до 25%. Китай ответил аналогичными мерами. На 100 товаров из США установили пошлины в 25%.

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