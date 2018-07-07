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07.07.18 / 13:10 Новости / Россия и мир / Экономика

Цукерберг занял место Баффета в списке самых богатых людей мира

Разрыв составил $373 млн

Фото: altaypost.ru

Основатель Facebook Марк Цукерберг занял место главы Berkshire Hathaway Уоррена Баффета в списке самых богатых людей мира. Об этом в субботу сообщило издание Bloomberg.

Стоимость акций Facebook на пятничных торгах выросла на 2,4%. Так состояние основателя соцсети выросло до $81,6 млрд. У Баффета на $373 млн меньше.

Цукерберг поднялся на третью строчку списка. Основатель Amazon Джефф Безос щанимает первое место, а второе – создатель Microsoft Билл Гейтс.

Напомним, Безос стал самым богатым человеком в прошлом году. Его капитал признан самым быстрорастущим за прошлый год. По данным Bloomberg на начало января 2018 года, состояние Безоса составило $105 млрд. Forbes назвал число меньше — $104,4 млрд.

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