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07.07.18 / 17:36 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Фрегат «Адмирал Макаров» прибыл в Кронштадт

Он будет участвовать в параде ВМФ

Фото Минобороны

Фрегат «Адмирал Макаров» прибыл в Кронштадт. Об этом Минобороны сообщило в субботу.

Вместе с фрегатом в город приплыл корвет «Сообразительный». Также для участия в параде прибыли десантные корабли Балтийского флота «Иван Грен» и «Королев». Всего в Кронштадт прибыло более десяти кораблей Балтийского флота.

Напомним, парад в День Военно-морского флота пройдет 29 июля. В параде будут участвовать 40 боевых кораблей. Минобороны заявило, что в параде будут участвовать самолеты Су-24. Они прибудут из Крыма.

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