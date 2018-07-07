Фрегат «Адмирал Макаров» прибыл в Кронштадт Он будет участвовать в параде ВМФ

Фрегат «Адмирал Макаров» прибыл в Кронштадт. Об этом Минобороны сообщило в субботу.

Вместе с фрегатом в город приплыл корвет «Сообразительный». Также для участия в параде прибыли десантные корабли Балтийского флота «Иван Грен» и «Королев». Всего в Кронштадт прибыло более десяти кораблей Балтийского флота.

Напомним, парад в День Военно-морского флота пройдет 29 июля. В параде будут участвовать 40 боевых кораблей. Минобороны заявило, что в параде будут участвовать самолеты Су-24. Они прибудут из Крыма.