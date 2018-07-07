ГУ МЧС по Петербургу пообещало кратковременный дождь в воскресенье. Соответствующий погодный прогноз опубликован в субботу.
По информации ведомства, в воскресенье в Петербурге будет облачная погода с прояснениями. Температура воздуха составит +18…+20 градусов по Цельсию.
Напомним, ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов обещал потепление. При этом, он отметил, что кратковременные дожди идут на пользу города. Также Колесов пристыдил тех, кто не верит в возвращение лета.
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