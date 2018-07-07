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07.07.18 / 16:06 Новости / Петербург и Ленобласть

ГУ МЧС по Петербургу пообещало кратковременный дождь в воскресенье

И до +20 градусов

ГУ МЧС по Петербургу пообещало кратковременный дождь в воскресенье. Соответствующий погодный прогноз опубликован в субботу.

По информации ведомства, в воскресенье в Петербурге будет облачная погода с прояснениями. Температура воздуха составит +18…+20 градусов по Цельсию.

Напомним, ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов обещал потепление. При этом, он отметил, что кратковременные дожди идут на пользу города. Также Колесов пристыдил тех, кто не верит в возвращение лета.

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