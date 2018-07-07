Медведев возглавит делегацию от России на инаугурации президента Турции Она пройдет 9 июля

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев возглавит делегацию от России на инаугурации президента Турции. Об этом правительство России сообщило в субботу.

Инаугурация Реджепа Эрдогана пройдет 9 июля. Вместе с Медведевым в Турцию поедут глава ЛДПР Владимир Жириновский, передает «Коммерсант». Также в состав российской делегации войдут заместитель руководителя аппарата фракции Станислав Пахомов и депутаты Дмитрий Савельев, Борис Чернышов, Василий Власов.

Напомним, выборы президента Турции прошли 24 июня. На них победил Реджеп Эрдоган. За него проголосовало 52,59% граждан. Это будет второй президентский срок Эрдогана.