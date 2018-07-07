Мосгоризбирком отказал Гудкову в регистрации его кандидатом в мэры Москвы

Мосгоризбирком отказал председателю «Партии перемен» Дмитрию Гудкову в регистрации его кандидатом в мэры Москвы. Решение принято в субботу.
Член Мосгоризбиркома Рима Кузнецова заявила, что Гудков предоставил только 63 из 110 необходимых подписей муниципальных депутатов. На этом же основании отказано в регистрации кандидатом самовыдвиженцу Владимиру Кувшинову, передает «Интерфакс».
Также Мосгоризбирком не зарегистрировал лидер московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин, глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин, журналист Антон Красовский, фермер Герман Стерлигов и другие. Причина – непредставление документов.
Регистрация прошедших муниципальный фильтр пройдет на следующей неделе. Муниципальный фильтр прошли пять кандидатов. Это самовыдвиженец и действующий мэр Москвы Сергей Собянин, представитель КПРФ Вадим Кумин, представитель ЛДПР Михаил Дектярев, представитель «Справедливой России» Илья Свиридов и представитель «Союза горожан» Михаил Балакин.
Напомним, Гудкова выбрали председателем «Партии перемен» в июне. Ранее партия носила название «Гражданская инициатива». Ксения Собчак отказалась быть сопредседателем. Отметим, выборы мэра Москвы назначены на 9 сентября.
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