Все новости

07.07.18 / 18:37 Новости / Политика / Россия и мир

Мосгоризбирком отказал Гудкову в регистрации его кандидатом в мэры Москвы

Ему не хватило подписей

Фото АБН

Мосгоризбирком отказал председателю «Партии перемен» Дмитрию Гудкову в регистрации его кандидатом в мэры Москвы. Решение принято в субботу.

Член Мосгоризбиркома Рима Кузнецова заявила, что Гудков предоставил только 63 из 110 необходимых подписей муниципальных депутатов. На этом же основании отказано в регистрации кандидатом самовыдвиженцу Владимиру Кувшинову, передает «Интерфакс».

Также Мосгоризбирком не зарегистрировал лидер московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин, глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин, журналист Антон Красовский, фермер Герман Стерлигов и другие. Причина – непредставление документов.

Регистрация прошедших муниципальный фильтр пройдет на следующей неделе. Муниципальный фильтр прошли пять кандидатов. Это самовыдвиженец и действующий мэр Москвы Сергей Собянин, представитель КПРФ Вадим Кумин, представитель ЛДПР Михаил Дектярев, представитель «Справедливой России» Илья Свиридов и представитель «Союза горожан» Михаил Балакин.

Напомним, Гудкова выбрали председателем «Партии перемен» в июне. Ранее партия носила название «Гражданская инициатива». Ксения Собчак отказалась быть сопредседателем. Отметим, выборы мэра Москвы назначены на 9 сентября.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

109 SQL queries done. Page generation took 0,136 seconds.