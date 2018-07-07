Продажи Lada Xray в июне упали на 17% год к году Продано 2,3 тыс. машин

Продажи Lada Xray в июне упали на 17% год к году. Об этом в субботу сообщило аналитическое агентство «Автостат».

Всего за месяц в России продали 2 303 автомобиля Lada Xray. По информации аналитиков, это сильнейшее падение за все время реализации этой модели.

При этом, продажи автомобиля в I полугодии текущего года выросли на 6% год к году. За этот период реализовано 16 388 Lada Xray.

Напомним, указанная модель поступила на рынок в феврале 2016 года. Продажи Lada Xray росли на протяжении двух лет. В феврале текущего года они впервые упали. Паление произошло на 10% год к году.