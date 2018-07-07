Россия и Беларусь договорились о разработке «дорожной карты» по отмене роуминга До августа

Россия и Беларусь договорились о разработке «дорожной карты» по отмене телефонного роуминга между странами. Соответствующее соглашение было принято в субботу на белорусско-российских межведомственных переговорах по вопросам развития сотрудничества в области электросвязи.

Стороны намерены разработать «дорожную карту» до августа текущего года. Предполагается поэтапное снижение тарифов на роуминг между российскими и белорусскими операторами связи.

Добавим, в настоящий момент Федеральная антимонопольная служба России борется с операторами связи за отмету роуминга по стране. В частности, ведомство возбудило дела на «Мегафон» и МТС. Также ФАС пригрозила штрафом «Билайну». При этом, ФАС продлила отмену роуминга для Tele2 до конца лета – оператор согласился произвести отмену.