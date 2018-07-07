Самолет из Петербурга в Ираклион вылетел после 11-часовой задержки Обратный прибудет в 20:00 часов

Самолет из Петербурга в Ираклион вылетел после 11-часовой задержки. Об этом свидетельствуют данные табло аэропорта «Пулково».

Регистрация на рейс N4 1605 авиакомпании Nord Wind завершилась в пятницу в 23:40 часов. Вылет произошел в субботу в 11:40 часов.

По информации 78.ru, причина задержки – неисправность самолета. Прибытие обратного самолета из Ираклиона в Петербург назначено на 20:00 часов. Вылета ждут около 400 человек.

Добавим, в начале июня в Петербурге самолет прервал взлет. Причина – проблема с электроникой. Самолет принадлежал авиакомпании «Уральские авиалинии». Пассажиров пересадили на резервный самолет.