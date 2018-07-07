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07.07.18 / 17:04 Новости / Россия и мир / Экономика

Тушинский машиностроительный завод выставили на продажу на Avito

За 10,35 млрд

Тушинский машиностроительный завод (ТМЗ) выставили на продажу на Avito. Об этом стало известно в субботу.

Стоимость московского завода – 10,35 млрд рублей. В эту цену входит все движимое и недвижимое имущество в количестве 1744 позиций, сказано в объявлении. Продавцом выступает InvestRussia.

В объявлении отмечено, что в настоящий момент ТМЗ является одним из ведущим предприятий в сфере машиностроения в московском регионе. Объект продают из-за банкротства, сообщили в InvestRussia.

Добавим, ТМЗ основали в 1932 году. На заводе выпускали авиационную технику. Затем ТМЗ стал выпускать ракеты-мишени. Завод располагается в Москве.

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