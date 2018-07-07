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07.07.18 / 11:13 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Туроператор «Аврора БГ» заявил о прекращении работы

Начатые туры завершат

Фото: uralinform.ru

Петербургский туроператор «Аврора БГ» заявил о прекращении работы. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте компании в пятницу.

Туроператор прекратил продажу туров 6 июля. Компания отметила, что выполнит все обязательства по уже стартовавшим турам.

Напомним, ранее о прекращении работы заявили другие туроператоры. В частности, «Матрешка Тур», «Натали Турс» и DSBW. В Ростуризме заявили, что это частные случаи – у других компания проблем нет. Накануне в Российском союзе туриндустрии сообщили, что «Натали Турс» не сможет выплатить все долги туристам.

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