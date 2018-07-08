Ford Focus стал лидером продаж среди подержанных «легковушек» в Петербурге Второе место у Hyundai Solaris

Модель Ford Focus стала лидером продаж среди легковых автомобилей с пробегом на петербургском рынке за первые пять месяцев 2018 года. Об этом в воскресенье сообщает «Автостат».

За январь-май петербуржцы приобрели более 3 тыс. подержанных Ford Focus. Однако год к году этот показатель меньше на 4%, отмечают эксперты.

На втором месте среди наиболее перепродаваемых автомобилей Hyundai Solaris. За указанный период в Петербурге было реализовано около 1,66 тыс. авто этой модели, что на 29% больше в годовом выражении. Третью строчку занимает Volkswagen Polo (1,5 тыс. авто; +22%).

Ранее сообщалось, что с начала года в Петербурге продали более 60 тыс. автомобилей. По данным «Auto-Dealer-СПб», за январь-май продажи авто выросли на 23% год к году. Самыми популярными марками стали Hyundai, KIA и Lada.