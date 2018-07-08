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08.07.18 / 15:49 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Главный синоптик Петербурга «нашаманил» первые грибы

Пока лисички

парк патриот

Фото АБН

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что нашел в Ленинградской области первые в этом сезоне грибы. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook накануне.

«Нашаманил. Тепло и прошедшие дожди наконец дали результат», — прокомментировал он. По словам Колесова, грибники могут найти пока только лисички.

Добавим, по данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в начале рабочей недели в Петербурге потеплеет. В понедельник столбик термометра поднимется до +20…+22 градусов. День пройдет преимущественно без дождей, пообещали синоптики.

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