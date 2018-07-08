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08.07.18 / 19:05 Новости / Россия и мир / Экономика

В модернизацию завода минеральной воды «Ессентуки» вложат 1 млрд рублей

Обновленное производство запустят в октябре

Коллаж АБН

«Холдинг Аква» собирается направить на модернизацию завода по розливу минеральной воды «Ессентуки» порядка 1 млрд рублей. Об этом в воскресенье сообщили в компании «Кавминкурортресурсы».

На эти средства полностью обновят систему водоподготовки и холодильную систему, а также построят новый парк резервуаров общим объемом около 800 куб. м. Ожидается, что мощность предприятия вырастет с 3-4 млн бутылок минеральной воды в месяц до 9-10 млн бутылок. Запустить обновленный завод планируют в октябре, передает ТАСС.

Добавим, «Холдинг Аква» — совместное предприятие российского инвестора «Аква Инвест», которому принадлежат скважины Ессентукского месторождения минеральной воды, и АО «Кавминкурортресурсы» (контролируется Росимуществом). Последнее также является одним из крупнейших недропользователей в Кавказских Минеральных Водах. В настоящий момент компания специализируется на добыче и розливе минеральных вод на этой территории.

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