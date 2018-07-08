На проверку закрыли станцию метро «Достоевская» Поезда следуют без остановки

В Петербурге на проверку закрыли станцию метро «Достоевская» и переход на станцию «Владимирская». Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба подземки.

Станция оказалась временно недоступна для пассажиров в 14:50 по московскому времени. Уточняется, что поезда следуют без остановки.

Обновление: В 16:28 станция «Достоевская» и переход на «Владимирскую» открыты.

Ранее в воскресенье на проверку закрывали станцию «Елизаровская». Причина – бесхозный предмет. Пассажиры не могли попасть на станцию больше часа.