В Петербурге на проверку закрыли станцию метро «Достоевская» и переход на станцию «Владимирская». Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба подземки.
Станция оказалась временно недоступна для пассажиров в 14:50 по московскому времени. Уточняется, что поезда следуют без остановки.
Обновление: В 16:28 станция «Достоевская» и переход на «Владимирскую» открыты.
Ранее в воскресенье на проверку закрывали станцию «Елизаровская». Причина – бесхозный предмет. Пассажиры не могли попасть на станцию больше часа.
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