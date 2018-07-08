В понедельник в Петербурге будет тепло и дождливо До +18…+20 градусов

Рабочая неделя в Петербурге начнется с кратковременного дождя и теплой погоды. Об этом в воскресенье сообщили в региональном ГУ МЧС.

По данным ведомства, температура воздуха днем составит +18…+20 градусов. Ветер при этом усилится до 5-10 м/с.

Добавим, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник и среду в Петербурге также будет дождливо. В то же время столбик термометра поднимется до +22…+25 градусов. Ветер будет умеренный, добавляют специалисты.