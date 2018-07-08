В «Пулково» снова задерживается рейс в Ираклион Авиакомпании Ellinair

В петербургском аэропорту «Пулково» вновь задержка рейса в Ираклион. Об этом в воскресенье свидетельствуют данные онлайн-табло.

Согласно расписанию, пассажиры авиакомпании Ellinair должны были вылететь на греческий остров в 04:25 по московскому времени. Рейс перенесли на 22:00.

По данным «Фонтанки», к заминке привела задержка петербургского рейса из Ираклиона. Там вылет в Петербург якобы перенесли на 18:00.

Добавим, накануне самолет из «Пулково» в аэропорт Ираклиона вылетел на 11 часов позже запланированного времени. Сообщалось, что причиной задержки рейса авиакомпании Nord Wind стала неисправность самолета.