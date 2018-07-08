Все новости

08.07.18 / 15:08 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В «Пулково» снова задерживается рейс в Ираклион

Авиакомпании Ellinair

Фото АБН

В петербургском аэропорту «Пулково» вновь задержка рейса в Ираклион. Об этом в воскресенье свидетельствуют данные онлайн-табло.

Согласно расписанию, пассажиры авиакомпании Ellinair должны были вылететь на греческий остров в 04:25 по московскому времени. Рейс перенесли на 22:00.

По данным «Фонтанки», к заминке привела задержка петербургского рейса из Ираклиона. Там вылет в Петербург якобы перенесли на 18:00.

Добавим, накануне самолет из «Пулково» в аэропорт Ираклиона вылетел на 11 часов позже запланированного времени. Сообщалось, что причиной задержки рейса авиакомпании Nord Wind стала неисправность самолета.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,134 seconds.