В «Пулково» снова задерживается рейс в Ираклион

В петербургском аэропорту «Пулково» вновь задержка рейса в Ираклион. Об этом в воскресенье свидетельствуют данные онлайн-табло.
Согласно расписанию, пассажиры авиакомпании Ellinair должны были вылететь на греческий остров в 04:25 по московскому времени. Рейс перенесли на 22:00.
По данным «Фонтанки», к заминке привела задержка петербургского рейса из Ираклиона. Там вылет в Петербург якобы перенесли на 18:00.
Добавим, накануне самолет из «Пулково» в аэропорт Ираклиона вылетел на 11 часов позже запланированного времени. Сообщалось, что причиной задержки рейса авиакомпании Nord Wind стала неисправность самолета.
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