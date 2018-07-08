СК сообщил об аресте гендиректора аэропорта «Якутск» по подозрению во взятке Всего на 14 млн рублей

Генеральный директор АО «Аэропорт Якутск» арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Об этом в воскресенье сообщается на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Следствие полагает, что в течение нескольких лет подозреваемый вымогал у местных предпринимателей деньги. За это бизнесмены якобы могли беспрепятственно работать на территории аэропорта Якутска. По данным следствия, сумма взяток составила порядка 14 млн рублей.

Согласно данным сайта аэропорта, гендиректором предприятия является Николай Местников. Как передает «Интерфакс», он возглавил аэропорт в 2013 году. Ранее Местников участвовал в выборах в Государственное собрание (Ил Тумэн) Якутии. Однако после возбуждения уголовного дела он отказался вести предвыборную кампанию, добавляет агентство.