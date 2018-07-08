Авиакомпания «Уральские авиалинии» купит семь самолетов в 2019 году И четыре – в этом году

Авиакомпания «Уральские авиалинии» закупит семь новых самолетов в течение 2019 года. Об этом в воскресенье сообщил генеральный директор компании Сергей Скуратов.

Так, в апреле парк авиаперевозчика пополнят два Airbus 321, летом — три Airbus 320 NEO, осенью — два Boeing 737 800 MAX, передает ТАСС. По словам Скуратова, это два первых Boeing в рамках контракта авиакомпании на 10 самолетов.

При этом в 2018 году компания закупила четыре самолета, три из которых уже получены. Еще один лайнер она должна получить в течение месяца. Добавим, «Уральские авиалинии» — одна из крупнейших авиакомпаний России. По итогам 2017 года ее пассажиропоток составил около 8 млн человек, что на 24% больше год к году.