Московская биржа закрылась в зеленой зоне Индекс Мосбиржи 2373,17; индекс РТС 1193,17

Торги понедельника на Московской бирже закрылись в зеленой зоне. Индекс Мосбиржи вырос на 1,18% до рекордных 2373,17 пункта, индекс РТС вырос на 1,68% до 1193,17 пункта.

Как полагает аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова, поэтому следующая цель по индексу Мосбиржи – 2400 пунктов. В понедельник индекс Мосбиржи в течение торговой сессии колебался в узком диапазоне 2350-2370 пунктов, долларовый индекс РТС консолидировался около 1185-1190 пунктов. Рубль укрепился к доллару США и евро до 62,8 рубля и 73,8 рубля соответственно в рамках общей тенденции валют развивающихся рынков. Приподнятые настроения мирового рынка могут распространиться и на российский рынок акций, однако рубль вряд ли сможет существенно укрепиться к доллару США: ожидания ужесточения монетарной политики ФРС США, санкционный режим и ограниченный потенциал роста цен на нефть будут этому всячески препятствовать.