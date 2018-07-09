ЦБ сможет тайно проводить «контрольные закупки» в банках Проверки будут проходить в присутствии двух свидетелей и с фото- и видеофиксацией на камеру

Центробанк России сможет тайно проводить «контрольные закупки» в российских банках без предварительного уведомления. Об этом сообщил представитель регулятора, пишут в понедельник «Интерфакс».

ЦБ не получит функционал, необходимый для проведения оперативно-розыскных мероприятий, уточняет издание. Проверки, похожие на «контрольные закупки», регулятор сможет проводить в присутствии двух свидетелей и с использованием фото- и видеосъемки.

Напомним, ЦБ намеревался получить законодательное право на «контрольные закупки» в банках еще с сентября 2017 года. Тогда регулятор заподозрил у некоторых кредитно-финансовых организаций ведение двойной бухгалтерии. Весной 2018 года, согласно сообщениям деловых СМИ, ЦБ предупредил своих сотрудников, которые занимаются надзорами за банками, что им придется искать у подопечных нарушения в том числе методом «тайного покупателя».