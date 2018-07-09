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09.07.18 / 21:12 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Художники закрашивают граффити с Черчесовым в Петербурге

На этом месте появится новое «футбольное» граффити

Фото instagram.com/myhoodisgood

Художники HoodGraff закрашивают в Петербурге граффити с изображением тренера Российской сборной Станислава Черчесова. Это произошло в понедельник.

Портрет закрашивают серой краской. Как пишет «Фонтанка», это стало ответом на действия футбольных фанатов, которые ранее «отрубили» палец Черчесову.

В ближайшее время HoodGraff обещают создать на этом месте новое граффити. Оно также будет на футбольную тему.

Напомним, граффити с изображением тренера российской сборной появилось на трансформаторной будке в Пушкарском саду 21 июня. На граффити также оставил автограф Сергей Шнуров, автор строк «Ты просто космос, Стас», которые художники также изобразили на стене. В понедельник стало известно, что фанаты «Зенита» закрасили часть рисунка. Они, с слов очевидцев, увидели в большом и указательном пальцах Черчесова букву L. С этой буквы начинается название польского футбольного клуба Legia, который Черчесов тренировал в 2015-2016 годах.

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