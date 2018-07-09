Дерипаска отсудил 1 млн рублей у Насти Рыбки и Алекса Лесли Их обвинили в раскрытии информации о частной жизни миллиардера

Суд Усть-Лабинска в Краснодарском крае удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич и Александру Кириллову. Об этом в понедельник рассказал адвокат истца Алексей Мельников.

Как передает «Интерфакс», в качестве компенсации морального вреда с Насти Рыбки и Алекса Лесли взыскали по 500 тыс. рублей. Их обвинили в раскрытии информации о частной жизни миллиардера Дерипаски.

Напомним, Олег Дерипаска подал в суд на Настю Рыбку и Алекса Лесли в феврале. Они разместили в социальных сетях частные фотографии миллиардера и аудиозаписи его разговоров. По словам представителя Дерипаски, материалы были опубликованы с коммерческой целью, а также для раскрутки книги Насти Рыбки. Он отметил, что в таких случаях необходимо получить согласие на обнародование материалов.