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09.07.18 / 14:17 Новости / Россия и мир

Дерипаска отсудил 1 млн рублей у Насти Рыбки и Алекса Лесли

Их обвинили в раскрытии информации о частной жизни миллиардера

Суд Усть-Лабинска в Краснодарском крае удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич и Александру Кириллову. Об этом в понедельник рассказал адвокат истца Алексей Мельников.

Как передает «Интерфакс», в качестве компенсации морального вреда с Насти Рыбки и Алекса Лесли взыскали по 500 тыс. рублей. Их обвинили в раскрытии информации о частной жизни миллиардера Дерипаски.

Напомним, Олег Дерипаска подал в суд на Настю Рыбку и Алекса Лесли в феврале. Они разместили в социальных сетях частные фотографии миллиардера и аудиозаписи его разговоров. По словам представителя Дерипаски, материалы были опубликованы с коммерческой целью, а также для раскрутки книги Насти Рыбки. Он отметил, что в таких случаях необходимо получить согласие на обнародование материалов.

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Реплики

  1. Oleg-sg 09.07.2018 at 14:32 - Reply

    Да, супер доказательство. Друг и доверенное лицо путина выиграл локальный суд против других граждан. Сейчас наверное с узиком его величества собяниным отмечает

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