Дерипаска отсудил 1 млн рублей у Насти Рыбки и Алекса Лесли

Суд Усть-Лабинска в Краснодарском крае удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич и Александру Кириллову. Об этом в понедельник рассказал адвокат истца Алексей Мельников.
Как передает «Интерфакс», в качестве компенсации морального вреда с Насти Рыбки и Алекса Лесли взыскали по 500 тыс. рублей. Их обвинили в раскрытии информации о частной жизни миллиардера Дерипаски.
Напомним, Олег Дерипаска подал в суд на Настю Рыбку и Алекса Лесли в феврале. Они разместили в социальных сетях частные фотографии миллиардера и аудиозаписи его разговоров. По словам представителя Дерипаски, материалы были опубликованы с коммерческой целью, а также для раскрутки книги Насти Рыбки. Он отметил, что в таких случаях необходимо получить согласие на обнародование материалов.
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Реплики
Да, супер доказательство. Друг и доверенное лицо путина выиграл локальный суд против других граждан. Сейчас наверное с узиком его величества собяниным отмечает