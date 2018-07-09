Диспетчерский центр на КАД за 500 млн рублей построит «Лентрансспецстрой» Компания стала единственным участником конкурса

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» выбрало победителя конкурса на оснащение КАД средствами обеспечения транспортной безопасности, в частности создание единого диспетчерского центра. Контракт планируют заключить с ООО «Лентрансспецстрой», стало известно в понедельник из материалов на сайте госзакупок.

Отметим, компания стала единственным претендентом на выполнение работ. Начальная стоимость контракта составляет порядка 505,5 млн рублей. Согласно конкурсной документации, подрядчик должен будет выполнить работы до ноября 2019 года.

Добавим, ООО «Лентрансспецстрой» было зарегистрировано летом прошлого года. Как пишет «Фонтанка», единственным собственником и гендиректором компании является Юлия Борискова. В беседе с изданием она рассказала, что на других объектах «Лентрансспецстрой» пока не работал, однако лично у нее есть опыт работы с госзаданием. По словам Борисковой, компания намерена участвовать и в других госзакупках.