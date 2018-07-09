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09.07.18 / 18:07 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Европейский университет в Петербурге подал новую заявку на лицензию

В четвертый раз

Фото АБН

Европейский университет (ЕУ) в Петербурге вновь подал в Рособрнадзор заявку на получение образовательной лицензии. Об этом в учебном заведении сообщили в понедельник.

Как передает РИА Новости, документы были приняты к рассмотрению в пятницу. Агентство отмечает, что с этого момента отводится 45 рабочих дней на проведение проверки, после чего Рособрнадзор должен решить выдавать лицензию или отказать в ней.

Добавим, это уже четвертое за последний год обращение ЕУ в образовательное ведомство с просьбой выдать лицензию. Весной московский арбитраж отказался признать недействительными результаты проверки МЧС о нарушении правил пожарной безопасности. На основании этого заключения вуз не получил лицензию. В июне Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ЕУ в обжаловании.

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