Европейский университет в Петербурге подал новую заявку на лицензию В четвертый раз

Европейский университет (ЕУ) в Петербурге вновь подал в Рособрнадзор заявку на получение образовательной лицензии. Об этом в учебном заведении сообщили в понедельник.

Как передает РИА Новости, документы были приняты к рассмотрению в пятницу. Агентство отмечает, что с этого момента отводится 45 рабочих дней на проведение проверки, после чего Рособрнадзор должен решить выдавать лицензию или отказать в ней.

Добавим, это уже четвертое за последний год обращение ЕУ в образовательное ведомство с просьбой выдать лицензию. Весной московский арбитраж отказался признать недействительными результаты проверки МЧС о нарушении правил пожарной безопасности. На основании этого заключения вуз не получил лицензию. В июне Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ЕУ в обжаловании.