Инфляционные ожидания россиян в июне выросли до уровня сентября 2017 года До 9,8% после 8,6% в мае

Инфляционные ожидания россиян в июне 2018 года выросли до уровня сентября-октября 2017 года. Об этом в понедельник сообщили в Центробанке.

Ожидания по инфляции в мае 2018 года составляли 8,6%, а в июне уже 9,8%. Это произошло на форе роста цен на бензин. Доля тех, кто отметил высокий рост цен на бензин, в июне увеличилась почти в два раза. При этом рост инфляционных ожиданий в первый летний месяц неминуемо окажет влияние и на июль и август, предупреждают в ЦБ.

Отметим, ранее в июне глава ЦБ Эльвира Набиуллина оценила текущую инфляцию в 2,5% годовых. Позже министр финансов РФ Антон Силуанов предупредил, что рост инфляции в связи с повышением НДС может составить 1,5%. В результате министерство финансов прогнозирует инфляцию в 2018 году на уровне 3%, в 2019 – 4-4,5%.