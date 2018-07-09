Все новости

09.07.18 / 19:36 Новости / Россия и мир / Экономика

Инфляционные ожидания россиян в июне выросли до уровня сентября 2017 года

До 9,8% после 8,6% в мае

Коллаж АБН

Инфляционные ожидания россиян в июне 2018 года выросли до уровня сентября-октября 2017 года. Об этом в понедельник сообщили в Центробанке.

Ожидания по инфляции в мае 2018 года составляли 8,6%, а в июне уже 9,8%. Это произошло на форе роста цен на бензин. Доля тех, кто отметил высокий рост цен на бензин, в июне увеличилась почти в два раза. При этом рост инфляционных ожиданий в первый летний месяц неминуемо окажет влияние и на июль и август, предупреждают в ЦБ.

Отметим, ранее в июне глава ЦБ Эльвира Набиуллина оценила текущую инфляцию в 2,5% годовых. Позже министр финансов РФ Антон Силуанов предупредил, что рост инфляции в связи с повышением НДС может составить 1,5%. В результате министерство финансов прогнозирует инфляцию в 2018 году на уровне 3%, в 2019 – 4-4,5%.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,141 seconds.