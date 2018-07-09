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09.07.18 / 20:00 Новости / Россия и мир / Экономика

Кудрин оценил вероятность исполнения майских указов и эффективности повышения НДС

Денег может не хватить, а вот бюджетное правило можно смягчить

Фото АБН

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин оценил вероятность исполнения майских указов президента Владимира Путина, а также высказал предположение, что могло бы помочь отложить повышение НДС. Об этом Кудрин высказался в понедельник, выступая в Госдуме.

По мнению Кудрина, средств бюджета может не хватить на все направления бюджетной и налоговой политики до конца 2019 года. По его словам, основной проблемой становится отсутствие распределения бюджетных средств по направлениям и нацпрограммам. Кудрин оговорил, что его оценка предварительная.

Кроме того, по мнению главы Счетной палаты, повышение НДС можно было бы отложить на шесть лет. Для этого необходимо изменить бюджетное правило, зафиксировав нефть на цене в $45 за баррель.

В настоящий момент бюджетное правило предполагает базовую цену на нефть на уровне $40 за баррель. Исходя из этого рассчитывается бюджет РФ. В июне правительство РФ предложило увеличить с 2019 года НДС до 20% вместо прежних 18%, а также повысить пенсионный возраст.

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