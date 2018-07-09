Минфин планирует уравнять акциз на импортные и российские вина Так как это противоречит правилам ВТО

Министерство финансов РФ с 2019 года планирует уравнять акциз на импортные и российские вина, включая шампанское. Об этом стало известно в понедельник из проекта Минфина о бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политике на 2019-2021 годы.

В настоящий момент российские виноделы платят льготный акциз. Изменения коснутся производителей вин с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения. Их примут из-за того, что российский льготный акциз нарушает правила Всемирной торговой организации. Кроме того, Минфин рассматривает возможность увеличить акциз на винные напитки, которые производятся без добавления этилового спирта.

Однако российские виноделы, по проекту Минфина, получат налоговый вычет. Он коснется только тех, кто производит вино из собственного винограда.

Напомним, льготный акциз для российских виноделов действует с 2016 года. Обычный акциз составляет 18 рублей за 1 л. Льготный – 5 рублей. Для шампанских – 36 и 14 рублей соответственно.