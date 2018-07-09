Пенсионеры и прогнозы. Итоги понедельника

Размер средней пенсии в России вырастет к 2024 году до 20 тыс. рублей, пообещал министр финансов Антон Силуанов. А Минтруд исходит из того, что повышение пенсий составит с 2019 года 1 тыс. рублей ежегодно для неработающих пенсионеров.
Аналитики JP Morgan сообщили, какие валюты стоит приобретать в случае кризиса. В первую очередь нужно избавляться от валют развивающихся стран, а приобретать — японские иены, швейцарские франки, сингапурские и американские доллары.
На рынке нефти в ближайшие несколько лет может возникнуть дефицит поставок из-за популярности сланцевых и других краткосрочных проектов у крупных игроков. Как заявил глава Saudi Aramco Амин Нассер, увеличения вложений в краткосрочный цикл добычи будет мало для удовлетворения растущего спроса на нефть.
А Минфин РФ спрогнозировал рост профицита бюджета в 2019 году до 1,8% ВВП. И уравнял цену на водку крепостью от 37 до 40 градусов.
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