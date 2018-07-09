Правительственная комиссия утвердит параметры роста пенсий в четверг А законопроект внесут в Госдума вместе с проектом федерального бюджета

Правительственная комиссия по бюджетным корректировкам утвердит параметры роста пенсий для неработающих пенсионеров в четверг, 12 июля. Об этом в понедельник рассказал министр труда России Максим Топилин на нулевых слушаниях законопроекта об изменениях пенсионной системы в Общественной палате.

Как передает ТАСС, в настоящий момент Минтруд исходит из того, что повышение пенсий составит с 2019 года 1 тыс. рублей ежегодно для неработающих пенсионеров. В 2019 году прирост размера пенсии составит не менее 7% при инфляции в 3%, пообещал Топилин. К 2024 году размер средней пенсии в России планируют довести до 20 тыс. рублей. Окончательную версию законопроекта в Госдуму внесут вместе с проектом федерального бюджета.

Напомним, правительство собирается изменить возраст выхода граждан на пенсию до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Таким образом, к 2028 году пенсионный возраст мужчин вырастет на пять лет по сравнению с нынешним, а к 2034 году пенсионный возраст женщин – на восемь лет. Ранее во многих городах России прошли протестные митинги против повышения пенсионного возраста. Опросы ФОМ и «Левада-центра» свидетельствуют о том, что большинство россиян выступает против увеличения пенсионного возраста.