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09.07.18 / 18:20 Новости / Россия и мир / Экономика

«Связной» и «Евросеть» увеличили на 44% онлайн-продажи смартфонов в I полугодии

Онлайн-продажи за 1 полугодие составили более 30 млрд рублей

Фото euromag.ru

Объединенная компания «Связной» и «Евросеть» за I полугодие 2018 года увеличила онлайн-продажи смартфонов на 44% в годовом выражении. Об этом в понедельник сообщили в «Связном — Евросети».

Отметим, за первые шесть месяцев в онлайне было продано более 1,6 млн смартфонов на сумму 30 млрд рублей. По результатам за аналогичный отчетный период была замечена тенденция на увеличение средней цены на смартфон: в 2018 году – 19 тыс. рублей, в то время как в 2017 году – 16 тыс. рублей.

Клиенты покупают через онлайн-магазины тогда, когда точно знают, телефон какой марки им нужен, полагают аналитики объединенной компании. Количественный оборот покупок онлайн вырос на 37%. Самыми популярными товарами, которые заказывают через онлайн-каталог на сайте «Связного», стали iPhone X и iPhone 7. В «Евросети» – Samsung Galaxy S9+, iPhone X и iPhone 7.

По результатам за прошедшее полугодие в интернет-магазине «Связного» покупатели предпочитали в качестве оплаты кредиты и рассрочки (38%). Наличными оплачивают 36%, а банковской картой – 21%.

Напомним, «Связной» и «Евросеть» объявили о своем слиянии в апреле 2018 года. Объединенная компания будет управлять одной из крупнейших розничных сетей в своем сегменте по количеству магазинов. Их число превышает 5 тыс. магазинов.

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