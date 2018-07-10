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10.07.18 / 18:46 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В петербургских магазинах появились благотворительные боксы для еды

Туда принимаются продукты питания в фабричной упаковке

В Петербурге установили боксы для сбора еды нуждающимся. Об этом во вторник сообщили активисты проекта «Дари еду».

В настоящее время боксы находятся в магазинах «ВкусВилл» и «Избенка» по трем адресам: Индустриальный пр., 27, Ленинский пр., д. 82, к. 1, ул. Федора Абрамова, д. 21, к. 1. В качестве пожертвований принимаются продукты питания в фабричной упаковке.

Добавим, в 2016 году в Петербурге на Васильевском острове открыли первый в России общественный холодильник. Каждый желающий мог положить туда еду для нуждающихся горожан. Однако на следующий день специалисты Роспотребнадзора поручили убрать холодильник. По их словам, активисты не могут проверять качество и безопасность еды, поэтому их инициативу нужно отменить.

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